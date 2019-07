Abenteuer in den Höhlen am Rosenstein in Heubach

Ob es draußen drückend schwül ist oder in Strömen regnet – für eine Tour durch die Höhlen unterm Rosenstein spielt das keine Rolle. Unabhängig vom Wetter bietet die Höhlenkundliche Arbeitsgemeinschaft Heubach in den nächsten Wochen mehrfach die Chance, bei einer abenteuerlichen Führung in die Unterwelt abzutauchen.

Die Höhlenkundliche Arbeitsgemeinschaft Rosenstein-​Heubach kümmert sich seit Jahrzehnten um die Erforschung der unterirdischen Gänge im Raum Heubach. Die normalen Führungen sind so konzipiert, dass auch Teilnehmer, die es lieber gemütlich haben wollen, vieles über die Höhlen erfahren und so einiges zu sehen bekommen. Wer möchte, kann dabei allerdings auch ein kleines Abenteuer erleben – indem er die sportlich-​ambitionierte Aktivführung bucht. Wer das volle Programm haben möchte, darf allerdings weder Platzangst haben noch sich davor scheuen, von Kopf bis Fuß so richtig dreckig zu werden.





