DJK Gmünd erfolgreich beim 35 . Welzheimer Triathlon

Galerie (1 Bild)

Foto: DJK

Am vergangenen Wochenende hat in Welzheim zum bereits 35 . Mal der Welzheimer Triathlon stattgefunden und erneut war die DJK Gmünd mit Athleten sowohl im Einzelrennen, als auch mit zwei Staffeln vertreten.

Sonntag, 07. Juli 2019

Timo Lämmerhirt

1 Minute 10 Sekunden Lesedauer



Pünktlich erfolgte der erste Start zum Sprint-​Triathlon, bestehend ausMeter Schwimmen,Kilometer Radfahren und dem anschließenden Laufen überKilometer. Der Sieger Jannic Wälde kam dabei mit einer Zeit vonins Ziel, die Siegern Noa-​Marie Weichert mit. Der erste Athlet der, Kai Krause, kam bereits acht Minuten später ins Ziel und belegte so den achten Gesamtplatz und siegte in der Altersklasse TM. Ebenfalls in der Altersklasse, diesmal TM, siegte Edgar Maihöfer mit einer Gesamtzeit von. Nur kurz danach kam Joachim Stegmaier ins Ziel und verpasste nur knapp einen Podestplatz in der Altersklasse TM. Etwa zur selben Zeit kam Marco Kiemel ins Ziel und holte so den zweiten Platz der Altersklasse TM. Den dritten Platz in der Altersklasse TMholte Thomas Waibel mit. Mit einer Zeit vonholte Dietmar Kässer den achten Platz der Altersklasse TMund den. Gesamtplatz. Neben den Einzelstartern gab es auch die Möglichkeit, den Triathlon als Staffel zu absolvieren.Das tat dieund trat mit zwei Staffeln an und holte so mit Solveig Rofka, Sascha Rofka und Aribert Schrodi den dritten Platz sowie mit Uta Klaus, Manne Bauer und Hos Schuler den fünften Platz vonStaffeln.Neben dem offiziellen Wettkampf zählt der Triathlon auch als vereinsinterne–Meisterschaft, weswegen nicht nur viele Athleten aus Schwäbisch Gmünd vor Ort waren, sondern auch von allen gute Zeiten erzielt wurden.

