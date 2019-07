Lorcher Fasnetsgesellschaft feiert 22 -​jähriges Bestehen

Galerie (9 Bilder)

Fotos: msi

Ganz in närrischer Tradition wurde am Samstag das Schnapszahl-​Jubiläum der Lorcher Fasnetsgesellschaft gefeiert. Mit einem Sommerumzug und abendlichem Bühnenprogramm zelebrierten die Narren ihr 22 -​jähriges Bestehen und stießen auf ihren Verein an.

Sonntag, 07. Juli 2019

Nicole Beuther

21 Sekunden Lesedauer







Vom Sommerumzug und der anschließenden Party auf dem Oriaplatz berichtet die Rems-​Zeitung in der Montagausgabe.



Ein Faschingsumzug im Hochsommer? So etwas gibt es wohl nur in Lorch. Die Faschingsnarren haben sich nicht etwa beim Blick in den Kalender vertan, sondern brachten anlässlich ihres Vereinsjubiläums eine Spur der fünften Jahreszeit in den heißen Juli-​Samstag.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Lorch ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

315 Aufrufe

8 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 62