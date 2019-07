Die Wahl nach der Wahl: Gmünder Stadtteil-​Elf formiert sich

Die Kommunalwahl vom 26 . Mai ist noch nicht ganz zu Ende. Denn vielerorts blicken jetzt die Bürger mit Spannung den Wahlen der zukünftigen Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher entgegen. Besonders auch rund um Gmünd, wo ein elfköpfiges Team aufgestellt werden muss, damit die Interessen aller Stadtteile durch „Ortsbürgermeister“ im Rathaus vertreten sind.

Allein schon Vorbereitung, Bewältigung und Auszählung des Super-​Wahltags. Mai war eine große Herausforderung für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Nun geht es also an die nächste Herausforderung: Wachwechsel im Gmünder Rathaus und in den Ortschaftsräten. Zunächst erfolgt die feierliche Verpflichtung und Einsetzung am Mittwoch,. Juli, im Rahmen der gemeinsamen konstituierenden Sitzung des Gemeinderates und aller Ortschaftsräte im Leutze-​Saal des Congress Centrum Stadtgarten . Dabei wird VerfassungsrechtlerFerdinand Kirchhof, Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichtes a.D. , die Festrede halten. Bis in den Oktober hinein ziehen sich dann die Termine der Ortsvorsteherwahl in den einzelnen Stadtteilen. Eine Übersicht auch zur Frage, wer sich zur Wiederwahl stellt, gibt es am Dienstag in der Rems-​Zeitung. Unser Bild zeigt die künstleisch-​spaßige Darstellung der Ortsvorsteherriege plus OB Richard Arnold vor dem Gmünder Rathaus, die für die Schwörspielegeschaffen wurde.

