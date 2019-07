EKM in Gmünd: Kammerchor Stuttgart mit „Elias“

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Es ist ein Mammutprojekt, wenn der Kammerchor Stuttgart unter Prof. Frieder Bernius an drei Tagen hintereinander dieses Werk aufführt: eine Woche vor Festivalbeginn der EKM im Heilig-​Kreuz-​Münster, tags darauf in Kloster Eberbach und am Sonntag bei den Nürnberger Orgelwochen in St. Lorenz.

Montag, 08. Juli 2019

Nicole Beuther

24 Sekunden Lesedauer



Allein die physische Leistung geht an Grenzen, ganz zu schweigen von jener an interpretatorischer Kraft, nie nachlassender Konzentration oder Intonationsreinheit. Das alles ist natürlich nur von Profis zu bewältigen.





Vom Auftritt im Münster in Gmünd berichtet die RZ in der Montagausgabe.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

241 Aufrufe

6 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 64