Felix Nierichlo schließt sich dem TSV Essingen an

Vor einigen Wochen noch hat Felix Nierichlo nach dem Pokalsieg des SSV Ulm über den TSV Essingen im Ulmer Trikot gejubelt, wenngleich er selbst nicht auf dem Rasen gestanden ist. Künftig wird der 26 -​jährige Fußballer aber das Essinger Trikot überstreifen.

An diesem Montag hat Nierichlo, der für denund den FV Illertissen knappRegionalligapartien absolviert hat und einst dem Profikader desAalen angehörte, seinen Vertrag beim TSV unterschrieben. Ebenfalls neu beim TSV: Ceyan Dayan ist von der UdesAalen ins Schönbrunnenstadion gewechselt.Kurz nach der Unterschrift ging es dann direkt auf den Rasen, Nierichlo trainierte direkt mit der Mannschaft mit. „Wir haben uns intensiv um Felix, der auch einige Anfragen von höherklassigen Vereinen hatte, bemüht und sind nun sehr stolz, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten“, sagt Patrick Schiehlen von der Sportlichen Leitung des TSV. Mit Nierichlo haben er, Lars Eisenmann und Frank Sigle, die die Sportliche Leitung beim TSV innehaben, ihrem Trainer Beniamino Molinari einen Wunsch erfüllt. „Felix war Benis absoluter Wunschspieler, der über ein hohes Maß an Spielverständnis und Kreativität verfügt und uns in jedem Fall weiterbringen wird“, freut sich Schiehlen über den Neuzugang, der im Mittelfeld polyvalent einzusetzen ist. Der TSV-​Trainer geht folglich nochmal einen Schritt weiter: „Ich freue mich, dass Felix sich für uns entschieden hat. Er macht uns im Offensivspiel noch viel variabler, besser und schneller.“ Notfalls könnte Nierichlo auch außen in der Vierabwehrkette eingesetzt werden, auch dort spielte er schon.Nach seiner Zeit beimAalen, den erverließ, spielte Nierichlo ein Jahr beim FV Illertissen, wechseltedann nach Ulm. Nun schlägt er seine Zelte also in Essingen auf und trifft dort unter anderem auf seinen alten Weggefährten aus–Zeiten, Fabian Weiß.Ebenfalls neu beim TSV ist Ceyan Dayan, der von der UdesAalen ins Schönbrunnenstadion gewechselt ist. Der-​Jährige ist im offensiven Mittelfeld zuhause und konnte sich beimgegen den SV Kaisersbach am vergangenen Wochenende prompt in die Torschützenliste eintragen. „Ceyan ist ein Spieler mit großem Potenzial, von dem wir uns einiges versprechen. Schön, dass er sich uns angeschlossen hat“, so Schiehlen. Der TSV freut sich, mit Nierichlo und Dayan weitere Qualität ins Team geholt zu haben.

