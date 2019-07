Fünfte Blumenschau im Prediger

Galerie (9 Bilder)

Fotos: nb

Es ist das große handwerkliche Können der Floristinnen und Floristen gepaart mit ihrer Liebe zur Region und den Menschen, das in zweiwöchentlichem Rhythmus in der Galerie im Prediger zur Schau stellt, was die zahlreichen Besucher immer wieder aufs Neue fasziniert. Und staunen lässt.

Dienstag, 09. Juli 2019

Nicole Beuther

22 Sekunden Lesedauer



„Sonnenschein und Glücklichsein“ – allein der Titel der aktuellen Blumenausstellung weckt Lust, einen kurzen Spaziergang durch die Galerie im Prediger zu unternehmen, in der es seit Beginn der Remstal Gartenschau blüht wie nie zuvor.





Von der aktuellen Blumenschau berichtet die Rems-​Zeitung in der Mittwochausgabe.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

70 Aufrufe

35 Minuten Online

Flesch-Reading-Score 56