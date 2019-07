Liebesszenen neben Kinderspielplatz

Am helllichten Tag hat sich am Montag ein junges Paar direkt neben einem Spielplatz in Urbach in der Friedhofstraße vergnügt. Das jedenfalls behaupten Zeugen und schreibt die Polizei.

Dienstag, 09. Juli 2019

Heinz Strohmaier

24

19

17

Laut mehreren Zeugenaussagen zufolge, hatten derJahre alte Mann und seine-​jährige Freundin gegenUhr auf einer Wiese, direkt neben einem Spielplatz, eindeutige sexuelle Handlungen aneinander vorgenommen. Kinder hatten die Handlungen beobachtet. Eine Mutter alarmierte die Polizei. Das Paar stritt die Handlungen ab und wurde zu strafprozessualen Maßnahmen auf die Dienststelle verbracht. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen. Das Paar erwartet nun ein Strafverfahren.

