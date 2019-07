Vor-​Ort-​Begehung mit Bürgermeister Julius Mihm

Bis September finden in einzelnen Stadtquartieren Vor-​Ort-​Begehungen statt. Dass es hierbei auch für jene Bürger Neues zu entdecken gibt, die schon einige Jahre hier wohnen, zeigte sich bei der Begehung am Montag. Im Blickpunkt: Das Quartier rund um die Remsstraße.

Dienstag, 09. Juli 2019

Nicole Beuther

Das Angebot der Stadt und der Volkshochschule dient dazu, die einzelnen Quartiere besser kennenzulernen und von Baubürgermeister Julius Mihm zu erfahren, wie die jeweiligen Quartiere das Leben der Menschen einst geprägt haben und welche Lebensverhältnisse zur weiteren Entwicklung beigetragen haben. Am Montag wieder mit dabei war auch Walther Munk, Abteilungsleiter für Stadtsanierung und Denkmalschutz.





Was es mit der Bebauung an der Remsstraße auf sich hat und was es zwischen Remsstraße und Honiggasse sonst alles zu entdecken gibt, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



