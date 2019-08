B 29 bei Essingen: Motorradfahrer schwer verletzt

Galerie (1 Bild)

Beim Befahren der B 29 von Mögglingen in Fahrtrichtung Aalen wollte ein 62 -​jähriger Motorradfahrer am Donnerstag gegen 8 . 50 Uhr auf der zweispurig ausgebauten Fahrbahn auf Höhe der Anschlussstelle Essingen einen Pkw überholen. Am Scheitelpunkt der Kurve geriet er bei nicht angepasster Geschwindigkeit zu weit nach rechts, wo er den Pkw eines 51 -​jährigen Skoda-​Fahrers streifte.

Donnerstag, 01. August 2019

Heinz Strohmaier

21 Sekunden Lesedauer



10

000

Danach kam der Zweiradfahrer nach rechts von der Straße ab, wobei er sich schwer verletzte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rundEuro.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

142 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 69