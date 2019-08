Fußball: Pokalauslosung und Fairplay-​Ehrungen beim TV Straßdorf

Grafik: RZ

An diesem Freitag ( 19 Uhr) findet die Auslosung für den diesjährigen Fußball-​Bezirkspokal statt.

Donnerstag, 01. August 2019

Timo Lämmerhirt

Ort des Geschehens ist in diesem Jahr das Vereinsheim des TV Straßdorf. Neben der Pokalauslosung ist ein weiteres Highlight die die Fairplay-​Ehrung, die von der Redaktion der Rems-​Zeitung in Person von Heinz Strohmaier und Timo Lämmerhirt vorgenommen wird. Die Vereine aus dem Raum Gmünd werden seitens des Bezirks gebeten, recht zahlreich zu erscheinen, zumal auch die Bezirkshefte an diesem Abend ausgeteilt werden.

