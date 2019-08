Gartenexperte Volker Kugel gibt Tipps live in Böbingen

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Volker Kugel hat nicht nur nur selbst den berühmten grünen Daumen, sondern hilft durch seine Tipps im Fernsehen, im Radio und bei Live-​Veranstaltungen Tausenden von Menschen im Umgang mit Blumen und Pflanzen. Bei seiner Sprechstunde lobte er die gelungene Gestaltung des Gartenschau-​Parks.

Donnerstag, 01. August 2019

Gerold Bauer

37 Sekunden Lesedauer



Rund 600 Menschen begrüßte Bürgermeister Jürgen Stempfle in der EnBW –Arena zur öffentlichen Sprechstunde des SWR –Gartenexperten. Eine kurze Abfrage per Handzeichen ergab, dass etwa 90 Prozent des Publikums von auswärts kamen. Inmitten von blühenden Stauden und vielen Freizeitmöglichkeiten machte Volker Kugel deutlich, dass kein Garten ohne Pflege auskommt. Kugel hielt allerdings in Böbingen keinen Vortrag über Gartengestaltung oder –pflege, sondern bot den Veranstaltungsbesuchern die Möglichkeit, über ihre privaten „Sorgenkinder“ im Garten oder in den Pflanzkübeln zu sprechen.







Den ausführlichen Bericht über diese Veranstaltung findet man am 1 . August in der Rems-​Zeitung!



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Böbingen an der Rems ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

98 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 59