Normannia Gmünds erster Prüfstein: Im Pokal zu Gast bei Bad Boll

An diesem Samstag ( 17 . 30 Uhr) ist der Pflichtspielauftakt des 1 . FC Normannia Gmünd. Der Oberliga-​Absteiger gastiert in der ersten Runde des WFV –Verbandspokals beim Landesligisten TSV Bad Boll und geht als Favorit in diese Pokalrunde.

Donnerstag, 01. August 2019

Es ist der erste Prüfstein für die doch schon recht erneuerte Normannia aus Gmünd. „Prüfstein? Ich weiß nicht. Das würde ja bedeuten, dass wir zittrig nach Bad Boll reisen. Das ist überhaupt nicht so. Wir freuen uns, dass es endlich losgeht“, sagt FCN –Trainer Holger Traub. Es geht dennoch ums Weiterkommen für die Normannia und die Partie in Bad Boll ist gleichzeitig die Generalprobe für den Auftakt am Samstag darauf, wenn es in der Verbandsliga – ebenfalls auswärts – gegen den SV Fellbach geht. Favorisiert sind die Gmünder beim Landesligisten allemal, wenngleich Traub das völlig gleich ist. „Wer nun in diesem Spiel Favorit ist, das interessiert uns wirklich nicht. Wir möchten den Fußball, den wir verkörpern, bestmöglich auf den Platz bekommen. Es wird schon noch einmal ein Gradmesser für uns. Wir können in einem Pflichtspiel sehen, wo wir stehen“, so Traub.





