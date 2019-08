Schauort Landfrauengarten, die versteckte Oase

Galerie (2 Bilder)

Fotos: esc

Neudeutsch könnte man sie als „hidden heroes“ bezeichnen – Heldinnen im Verborgenen. Auch wenn inzwischen der herrliche Garten der Landfrauen beim Kornhaus längst kein so ganz geheimer Tipp mehr ist. Die kleine grüne Oase hat viele Fans gewonnen.

Donnerstag, 01. August 2019

Edda Eschelbach

25 Sekunden Lesedauer



17

2

Einer der mitunter schönsten – und obendrein eintrittsfreien – Erlebnisgärten in der Gmünder Innenstadt ist ohne Zweifel der Gemüse-​, Beeren– und Kräutergarten neben dem Kornhaus. Er wird seit Beginn der Remstal Gartenschau vonOrtsvereinen der Landfrauen liebevoll gepflegt und von Donnerstag bis Sonntag sogar ganztägig bewirtet. Was den besonderen Reiz des Landfrauengartens ausmacht, erfahren Sie am. August in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

171 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 57