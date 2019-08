Tina Stroheker in der Villa Seiz

Vieles wurde ausgepackt im Garten der Villa Seiz, als Tina Stroheker mit dem Publikum in ihren Erinnerungen blätterte. Vom Handspielbären aus Kindertagen über ein Blechdose aus der Villa Massimo bis zum Negligee, in dem sie ihre erste Frauennacht verbrachte.

Die Reihe wortReich war wieder in der Villa Seiz zu Gast und mit der Eislinger Autorin Tina Stroheker saß eine durchaus vertraute Person vor den zahlreichen Zuhörern. Und am Beginn des Alters hat Stroheker Inventur gemacht, ihre Schränke und Erinnerungen durchforstet und alles platzsparend in ihrem neuesten Buch „Inventarium“ verstaut.





