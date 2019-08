TSGV tritt in der ersten Pokalrunde beim FC Frickenhausen an

In der ersten Runde des WFV –Pokals tritt der TSGV Waldstetten am Samstag ( 15 . 30 Uhr) beim Ligarivalen und Landesliga-​Rückkehrer FC Frickenhausen an.

Im Urlaub befinden sich derzeit noch Kevin Börngen und Hans-​Jörg Sawatzki, die beiden werden folglich ausfallen. Ansonsten kann Doll aus dem Vollen schöpfen. Natürlich wolle man im TSGV-​Lager in die nächste Runde einziehen, „aber grundsätzlich befinden wir uns doch alle noch in der Vorbereitung und so sehen wir diese Partie auch als weiteres Testspiel an. Aber wir möchten ja auch die Vorbereitungsspiele immer gewinnen“, verrät Doll.





„Ich glaube, dass dort eine gute Mannschaft auf uns wartet, die vor zwei Jahren auch nicht hätte absteigen müssen“, sagt Waldstettens Trainer Mirko Doll. Er zieht Vergleiche mit dem SC Geislingen, der in der vergangenen Saison wieder in die Landesliga zurückgekehrt war und lange Zeit ganz oben im Klassement gewesen ist. „Ich schätze Frickenhausen ähnlich stark ein, traue denen eine gute Rolle in der kommenden Saison zu“, so Doll.

