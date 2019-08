Bürgermeister Brütting bewirbt sich erneut

Heubachs Bürgermeister Frederick Brütting bewirbt sich am 20 . Oktober um seine zweite Amtszeit und hat am Samstagvormittag seine offizielle Bewerbung für die Bürgermeisterwahl im Rathaus eingereicht.

Der 35 -​jährige setzte sich 2012 im ersten Wahlgang gegen mehrere Mitbewerber durch und führt seither die Verwaltung der Stadt Heubach, sowie seit 2014 die Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein. Frederick Brütting stammt aus Neresheim im Ostalbkreis, hat in Aalen das Abitur gemacht und an der Eberhard-​Karls Universität in Tübingen Jura studiert. Nach dem zweiten Staatsexamen am Landgericht Ellwangen arbeitete Frederick Brütting als Regierungsrat in der Landesverwaltung. Er ist mit der Lehrerin Yeliz Ayvaz-​Brütting verheiratet. Gemeinsam haben sie einen vier Jahre alten Sohn.



Am 5 . 10 . in Buch (Dorfschenke), am 8 . 10 . in Heubach (Goldener Hirsch) und am 17 . 10 . in Lautern (Adler) lädt Frederick Brütting alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ein, mit ihm über die Zukunft von Heubach ins Gespräch zu kommen. Darüber hinaus stehe Frederick Brütting wie gewohnt jederzeit für Anregungen, Kritik und Ideen zur Verfügung.

