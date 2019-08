Das Kochertal ist keine Rennstrecke

„Motorradfahrer sind hier im Kochertal willkommen. “ Darauf legt der Abtsgmünder Bürgermeister Armin Kiemel großen Wert. Dennoch ist er mit seiner Gemeinde der landesweiten Initiative gegen Motorradlärm beigetreten. Dafür gibt es gute Gründe.

Dem Gemeinderat und auch den Ortschaftsräten der Abtsgmünder Teilorte ist es nicht neu. Im Gegenteil: Seit Jahren schon hören sie sich die Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger an, die zwischen Abtsgmünd und Untergrönigen an der Bleben. Der Motorradlärm nimmt überhand, und die Menschen hier fühlen sich massiv belästigt. Bürgermeister Armin Kiemel differenziert: „Das Gros der Biker fährt anständig hier durch. Aber es gibt auch diejenigen, die keine Rücksicht auf andere nehmen. Und die persönliche Freiheit endet dort, wo die Freiheit des anderen eingeschränkt wird.“ Er ist der Ansicht, dass es höchste Zeit ist, etwas zu unternehmen. Worum es dem Bürgermeister und der gesamten Gemeinde Abtsgmünd darüber hinaus geht, erfahren Sie in der Rems-​Zeitung am. August.

