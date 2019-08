Einradfahren in Waldstetten

Fotos: Gerhard Nesper

Zu einem beliebten Sport, vor allem bei Mädchen, hat sich das Einradfahren entwickelt. Demzufolge waren es fast nur Mädchen, die sich im Rahmen des Waldstetter Schülerferienprogramms für einen Schnupperkurs im Einradfahrern in der Stuifenhalle eingefunden hatten.

Samstag, 10. August 2019

Gerhard Nesper

An drei Tagen zu je zwei Stunden brachte ihnen Jochen Bühner, Trainer vom Kinder– und Jugendzirkus Maroni, die ersten Fahrversuche bei. In einer Übungsgasse, in der man sich bei Bedarf abstützen oder festhalten konnte, wurde zunächst das Aufsteigen auf das Sportgerät geübt, wobei Jochen Bühner als Hilfestellung bereit stand. Alle dreizehn Teilnehmer waren mit Fahrradhelm, Turnschuhen und bequemer Kleidung ausgestattet und nach weiteren Übungen, bei denen die korrekte Sitzposition und die angemessene Geschwindigkeit geprobt wurden, schafften es die ersten Kinder, den Übungsparcours zu verlassen und die ersten Meter selbständig zu fahren. Was den Kindern sonst noch Spaß machte, steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

