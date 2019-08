Galerie Stihl: Blumen-​Fotografien zur Gartenschau

Über 100 Fotoarbeiten zeigen mittels technischer Finessen und einer Vielfalt an inhaltlichen Konnotationen den Facettenreichtum floraler Bildwelten in der Galerie Stihl in Waiblingen.

Die Arbeit von Floristen fällt in die angewandte Kunst, die von Fotografen möchte reine Kunst sein – mit Arrangement und Licht arbeiten beide. Das Blumenstück und das Pflanzen-​Stillleben sind überkommene Motive der Kunst, aber ewig reizvolle.





Die Galerie Stihl in Waiblingen befindet sich gleich neben der Rems in der Weingärtner Vorstadt. Da liegt die Gartenschau quasi vor der Haustür. Während in Schwäbisch Gmünd die städtische Predigergalerie, die sich sonst Ausstellungen zeitgenössischer Kunst widmet, in den fünf Monaten der Gartenschau als Blumenhalle dient, stellt die Galerie Stihl aus Anlass der Remstal Gartenschau Fotokunst mit floralen Motiven aus.

