Käfertreffen in Lenglingen

Galerie (10 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Eines der größten VW-​Käfer Treffen Süddeutschlands, gleichzeitig auch das diesjährige Sommerfest, findet am Wochenende bereits zum 26 . Mal auf der Festwiese unterm Hohenstaufen in Lenglingen statt.

Samstag, 10. August 2019

Gerhard Nesper

36 Sekunden Lesedauer



Für den Verein um ihre beiden Vorsitzenden Alexander Eckardt und Nea Bayer ist es eine Herausforderung, alle zwei Jahre ein internationales Käfertreffen mit den Ausmaßen eines Volksfests auf die Beine zu stellen. Denn nicht nur das Käfertreffen, sondern auch das Campen auf der Festwiese, der Käfer-​Corso, die Fahrzeugprämierung, die Live-​Musik, der Fahrzeugteilemarkt, die Hüpfburg für Kinder und das Weißwurstfrühstück am Sonntag wollten organisiert sein. Bereits am Mittwoch war mit dem Aufbau des Festzelts begonnen worden, die Installation der Schankanlagen, der Grille, das Aufstellen der Tische und Bänke, das Legen einer Zu– und Abwasserleitung, das Absperren der Park– und Ausstellungsplätze und vieles andere mehr forderte ein hohes Maß an Manpower.Was alles für Raritäten ausgestellt waren steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

107 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 47