Fußball-​Bezirkspokal: Großdeinbach patzt, Bargau souverän, Bettringen und Lorch in Torlaune

Die Ligen in den unteren Klassen der Amateurfußballer sind noch nicht gestartet, den Ernstfall aber haben die meisten der Teams an diesem Wochenende schon einmal proben dürfen. Die erste Runde des Bezirkspokals hat auf dem Terminplan gestanden – und es hat wieder so manch kurioses Ergebnis gegeben.

Sonntag, 11. August 2019

Timo Lämmerhirt

Tore: 0 : 1 , 0 : 3 beide Ses ( 8 ., 53 .), 0 : 2 Kern ( 40 .), 0 : 4 Klause ( 62 .), 1 : 4 Röhrle ( 65 ., FE), 1 : 5 A. Klotzbücher ( 86 .)

TSV Leinzell — SG Bettringen 2 : 10 ( 2 : 7 )

FC Stern Mögglingen — TSG Hofherrnweiler II 1 : 3 ( 0 : 2 )

Alfdorf/​Hintersteinenberg — SF Lorch 1 : 6 ( 1 : 2 )

FC Schechingen — TSV Großdeinbach 4 : 1 ( 0 : 0 )







Die ausführlichen Berichte zu diesen Partien sowie die Berichte zu den 17 übrigen Partien lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Die Bezirksligisten gehen als klassenhöchste Teams naturgemäß als Favoriten in den Pokalwettbewerb. Doch der Pokal wäre ja nicht der Pokal, wenn er nicht Überraschungen zu bieten hätte: Bezirksliga-​Aufsteiger TSV Großdeinbach musste bereits die Segel streichen, verlor völlig verdient beimSchechingen mitDie Schechinger waren der einzige Verein, der beide Mannschaften auf dem eigenen Platz im Einsatz hatte. So empfing die zweite Mannschaft den Bezirksligisten aus Bargau bereits umUhr. Die Gastgeber hatten ihre Mannschaften ein wenig durchgemischt. Die richtige Mischung aber fand man nur bei der Erstvertretung, die zweite hatte den Schwarz-​Weißen nichts entgegenzusetzen. Auch die Gastgeber sprachen von einem standesgemäßen Sieg der Gäste, die überMinuten die bessere Mannschaft waren und immer wieder zu den richtigen Zeitpunkten ins Schwarze getroffen hatten.

