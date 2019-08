Museumshock und Weihbüschelsegnung

Fotos: Gerhard Nesper

Zum traditionellen Museumshock hatte der Heimatverein Waldstetten/​Wißgoldingen e.V. am Sonntag alle Bewohner von Waldstetten, Wißgoldingen, Weilerstoffel, Tannweiler und den Außengehöften sowie Gäste aus nah und fern eingeladen.

Sonntag, 11. August 2019

Gerhard Nesper

Auf dem Gelände des Museums war ein Zelt aufgestellt worden, in dem die Besucher ein köstliches Mittagessen einnehmen konnten. Vom Schnitzel über Kräuterhals und Steaks bis hin zu Fladen, Rote– und Thüringer mit Bauernbrot oder Kartoffelsalat reichte das Angebot. Auch konnte man Wurstsalat, sowie Kaffee und selbst gemachten Kuchen genießen. In der Museumsstube wurden Geschenkartikel, wieBilder, Kunstpostkarten u.a. und in der Scheuer Flohmarktartikel, Bücher, Bilder, Gemälde, Vasen, Schallplatten, Spiele und antikes Geschirr angeboten. Was sonst noch im und ums Heimatmuseum geboten war, steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

