20 Heubacher Landwirte unterzeichnen Glyphosatverzicht

Heubach handelt. Aus der Idee, Glyphosat von Heubachs Feldern fernzuhalten, wurde im März 2018 ein Gemeinderatsbeschluss. Inzwischen haben alle 20 Landwirte, die von der Stadt landwirtschaftliche Flächen gepachtet haben, eingewilligt das Pestizid nicht mehr zu verwenden.

Nachdem der Einsatz von Glyphosat im Novembervon der–Kommission für weitere fünf Jahre – mit der Stimme Deutschlands – verlängert wurde, sei klar gewesen: „Wir nehmen das selber in die Hand.“ Bürgermeister Frederick Brütting rief das Thema im Gemeinderat auf – und stieß auf absolute Zustimmung. Das Heubacher Gremium beschlossen, die Pacht für städtische Felder zu erlassen, wenn ein Landwirt sich verpflichtet, kein Glyphosat mehr auszubringen. AllePächter haben inzwischen unterschrieben. Was der Heubacher Bürgermeister Frederick Brütting zu diesem Erfolg sagt, erfahren Sie am. August in der Rems-​Zeitung.

