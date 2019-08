Brand in der Garage

Noch unklar ist die Ursache eines Brandes, bei dem am Sonntagnachmittag in Heubach-​Lautern ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand.

Montag, 12. August 2019

Heinz Strohmaier

Kurz nachUhr bemerkte eine-​Jährige, dass aus ihrer Garage in der Nelkenstraße Rauch aufstieg. Die von ihr verständigte Feuerwehren Heubach und Lautern, die mit insgesamtEinsatzkräften undFahrzeugen vor Ort war, konnten das Feuer rasch löschen. Die ebenfalls am Brandort eingesetzte Besatzung eines Rettungswagens, wurde glücklicherweise nicht benötigt. Bei dem Feuer wurde ein in der Garage stehendes Quad total beschädigt. Die Garage selbst sowie Teile des angrenzenden Wohnhauses wurden durch den entstandenen Ruß ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Alle fünf Bewohner des Gebäudes blieben unverletzt. Die Polizei hat Ermittlungen bzgl. der Brandursache aufgenommen. achschaden von rundEuro entstand.

