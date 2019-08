Schach: Stuttgarter dominieren beim Freiluftblitzen in der Rems-​Galerie

Galerie (1 Bild)

Foto: Tannhäuser

Das zweite Turnier der diesjährigen Freiluftblitzturniere hat das Startturnier aus der Vorwoche in allen Belangen übertroffen. So steigerte sich die Zahl der Teilnehmer auf 26 und die Spielstärke der zehn stärksten Spieler lag bei 2028 DWZ (Deutsche Wertungszahl). Die Mitspieler erlebten ein flottes Turnier unter freiem Himmel in der Passage der Rems-​Galerie.

Montag, 12. August 2019

Timo Lämmerhirt

44 Sekunden Lesedauer



2168

2172

2019

20

23

21

5

19

5

19

18

35

Die beiden Favoriten Volodymyr Vyval (DWZ) und Martin Hofmann () von den Stuttgarter Schachfreunden, die in der kommenden Saison/​in der zweiten Bundesliga spielen, ließen den anderen keine Chance und siegten mitundPunkten. Dahinter gab es wieder ein Gedränge um die weiteren Plätze. Der junge Gmünder Arno Reindl () schaffte Platz drei vor dem Schorndorfer Martin Pfrommer und dem Kornwestheimer Marc Schallner (beide). MitPunkten folgte der ehemalige Gmünder Sandro Kohn. Er arbeitet seit Jahren in Saudi-​Arabien und legt seinen Urlaub immer so, dass er an einem der fünf Freiluft-​Turniere teilnehmen kann.Der momentane Stand der Gesamtwertung ist nach zwei Turnieren wenig aussagekräftig. Jeder der bislang angetretenenBlitzspieler kann in die Wertung kommen, wenn er insgesamt vier Turniere mitspielt.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

133 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 57