Unterwegs zu Schauorten: Mit der RZ im „Finsteren Loch“ in Heubach

Ein Teil des Heubacher Archäoparks in Heubach sind Höhlen, wo durch Funde dokumentiert ist, dass sich dort schon in prähistorischer Zeit Menschen aufgehalten haben. Im Rahmen der RZ-​Sommertouren unter dem Motto „Unterwegs zu Schauorten“ tauchten RZ-​Leserinnen und Leser in die faszinierende Unterwelt des Rosensteins ein.

Montag, 12. August 2019

Gerold Bauer

Helmut Pinkow und Peter Brenner sind erfahrene Mitglieder der Höhlenkundlichen Arbeitsgemeinschaft Rosenstein – einem Verein mit Sitz in Heubach und jahrzehntelanger Tradition. Diese beiden kompetenten Höhlenführer machten während der rund zweistündigen Tour am Sonntagvormittag mit vielen Daten und Fakten nicht nur über das „Finstere Loch“ vertraut, sondern auch über die grundsätzlichen naturwissenschaftlichen Phänomene, denen man die Entstehung der beeindruckenden Höhlen auf der Schwäbischen Alb verdankt.



Die Heubacher Höhlenforscher bieten weiterhin Führungen zu den Höhlen auf dem Rosenstein an: