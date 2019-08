Bergschaf getötet

Bislang Unbekannte überstiegen zwischen Samstagmorgen, 9 Uhr, und Montagmorgen, 9 Uhr, einen durch Strom gesicherten Zaun in Lorch und gelangten so auf eine Wiese in der Klosterstraße, nördlich des Klosters Lorch.

Dienstag, 13. August 2019

Heinz Strohmaier

07172

7315

Auf der Wiese töteten die Täter ein braunes Bergschaf und nahmen es aus. Am Tatort zurück blieben lediglich die Innereien, die Füße des toten Tieres und das Fell. Hinweise auf die Täter bitte an den Polizeiposten Lorch, Telefon/​

