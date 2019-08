Das Glück wartete am Ende der Welt

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Es sollte zunächst ein längerer Aufenthalt am Ende der Welt werden, mehr nicht. Doch dass die junge Anna hier in Neuseeland Michael Foster kennenlernte, änderte alles. Die Schwäbin verliebte sich nicht nur in das Land der langen weißen Wolke, sondern auch in den sympathischen Crop-​Farmer. Am Wochenende haben die Beiden kirchlich geheiratet – in Böbingen, wo Anna Foster die ersten Jahre ihres Lebens verbracht hat.

Dienstag, 13. August 2019

Nicole Beuther

33 Sekunden Lesedauer



Oft bekommt Hedy Leidecker aus Böbingen ihre Enkelin nicht mehr zu Gesicht. Rund 18 550 Kilometer trennen die Beiden. Doch die Verbundenheit ist groß und für Leidecker zählt nur eines: „Hauptsache Anna ist glücklich“. Besiegelt wurde das Glück nun durch die Hochzeit in der evangelischen Michaelskirche in Böbingen.







Wie Anna ihren Michael kennenlernte und wie sie leben, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Böbingen an der Rems ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

525 Aufrufe

6 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 77