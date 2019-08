Fridays for Future Ostalb: Klimafreundlich auch im Urlaub

Laura Weber und Tim-​Luka Schwab gehören zu den Mitbegründern des Aktionsbündnisses „Fridays for Future Ostalb“ und werben an vielen Freitagen des Jahres für mehr Klimaschutz. Der Verzicht auf Flugreisen steht hierbei ganz oben auf der Liste.

Dienstag, 13. August 2019

Nicole Beuther

Die Rems-​Zeitung war neugierig und hat bei Weber und Schwab nachgefragt, wie sie ihren Urlaub verbringen und mit welchen Verkehrsmitteln sie unterwegs sind. Tim-​Luka Schwab muss nicht lange reisen, um sein liebstes Urlaubsziel zu erreichen. Der junge Mann klettert gerne und war kürzlich eine Woche im Frankenjura.





Wie er dorthin gekommen ist und was Laura Weber im Urlaub gemacht hat, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

