Gmünder Ultraläufer erfolgreich im Allgäu unterwegs

Der Allgäuer Panorama-​Marathon in Sonthofen ist eines der Top-​Lauf-​Events im Allgä u. Die 13 . Auflage der Veranstaltung lockte über 1000 Teilnehmer auf verschiedenen Distanzen bei strahlendem Sonnenschein zum Start nach Sonthofen.

Bekannte Ausflugsziele wie Grasgehren, Hörnlepass, Riezlern, Söllereck, Oberstdorf und Sonnenkopf mussten je nach Streckenart passiert werden. Den vermeintlich „kleinsten“ Lauf der Veranstaltung – der Hörnerlauf – mitKilometern undHöhenmetern ist zugleich der erste Abschnitt des Allgäuer Ultra-​Trails. Diesen bewältigte Beate Herbert vom TV Wißgoldingen in einer Zeit vonStunden und erreichte damit in der Altersklasse Wden ersten Platz. Der Ultra-​Trail wartet mitKilometern undHöhenmetern auf. An der spektakulären Strecke, mit allem was das Allgäu und Kleinwalsertal an Bergerlebnissen zu bieten hat, nahmenTeilnehmer teil. Davon kamenim Ziel am Sonthofener Wonnemar an. Einer von ihnen war Andreas Lonardoni von derSchwäbisch Gmünd, er finishte in einer Zeit vonStunden. Der Rechberger Klaus Klinger (AST Süßen) und sein Laufkamerad Dieter Pflüger meisterten die Strecke inundStunden. Erschöpft am Ziel angekommen durften die Ultrafinisher das beliebte Allgäuer „Steinmännle“ in Empfang nehmen.

