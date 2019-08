Normannia Gmünd: Traub denkt über Rotation nach

Galerie (1 Bild)

Foto: Kessler

Pokal, Liga, Pokal – Aktuell ist Fußball-​Verbandsligist Normannia Gmünd ganz schön gefordert. An diesem Mittwoch ( 17 . 45 Uhr) tritt das Team von Holger Traub bereits wieder im Verbandspokal an. In der zweiten Runde ist der FCN zu Gast beim Landesligisten TSV Neu-​Ulm, der in der ersten Runde den Oberligisten Sportfreunde Dorfmerkingen ausgeschaltet hatte.

Dienstag, 13. August 2019

Timo Lämmerhirt

1 Minute 0 Sekunden Lesedauer



Das 0 : 0 beim Aufsteiger SV Fellbach am ersten Spieltag sieht Traub mit gemischten Gefühlen. Einerseits gefielen ihm „Spielaufbau und Ballstafetten“, anderseits bemängelte er, dass man ganz vorne „nicht mutig genug gewesen“ sei. Das Unentschieden in Fellbach sei aber überhaupt kein Beinbruch. „Da müssen wir die Kirche auch mal im Dorf lassen. Wir ordnen das Spiel ganz entspannt ein und werden unsere Schlüsse daraus ziehen. Ich verstehe nicht, wie da teilweise die Erwartungshaltung von außen ist“, so der 39 -​Jährige betont ruhig. Der Pokalwettbewerb, das sagte Traub bereits vor der Partie bei Bad Boll, die man nur mühevoll im Elfmeterschießen siegreich gestalten konnte, sei für die Mannschaft, für ihn und natürlich auch den Verein, ein ganz wichtiger. „Wir wollen auch in Neu-​Ulm weiterkommen, wissen aber auch, dass uns da eine Mannschaft gegenüber steht, die einen namhaften Gegner rausgeschmissen hat, der sogar noch eine Liga über uns spielt“, hebt der FCN –Übungsleiter mahnend den Zeigefinger. „Damit hat der TSV natürlich aufhorchen lassen“.





Den ausführlichen Vorbericht lesen Sie in der Mittwochsausgabe der Rems-​Zeitung, alles rund um die Partie schließlich am Donnerstag.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

105 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 68