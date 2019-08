Drittes Freiluftblitzen in der Rems-​Galerie steht an

Am Samstag versammelt die Schachgemeinschaft Gmünd 1872 zum dritten Mal in diesem Sommer alle Freunde des Blitzschachs in der Passage der Rems-​Galerie. Um 14 Uhr (Anmeldung ab 13 . 45 Uhr) startet das dritte der insgesamt fünf Turniere im Freien.

Gespielt wird bei jedem Wetter, denn bei Regen bietet das Innere der Rems-​Galerie ebenfalls ideale Bedingungen. In den Einzelturnieren geht es um kleine Geldpreise und die Ehre, einmal ein Blitzturnier mit namhaften Spielern von Kreisebene bis Oberliga zu bestehen. Für Mehrfachspieler locken die Preise für die Gesamtwertung (aus vier Turnieren) und die Sonderpreise. Alle bisher angetretenen 35 Spieler aus zehn Vereinen haben hier noch Chancen. Neueinsteiger kommen zwar nicht mehr für die Gesamtwertung in Frage, weil aber jedes Turnier für sich abgeschlossen ist, macht auch eine einmalige Teilnahme Spaß. Die beiden ersten Turniere waren mit 22 und 26 Teilnehmern noch nicht ausgebucht – 30 sind möglich. So ist die ausrichtende Schachgemeinschaft gespannt, ob am Samstag in der Passage der Rems-​Galerie noch mehr Plätze besetzt sein werden. Voranmeldung ist bei Turnierleiter Wernfried Tannhäuser möglich).



