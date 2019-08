Fußball-​Bezirkspokal: Sportfreunde Lorch scheitern in Spraitbach

Die zweite Runde des Fußball-​Bezirkspokals ist gespielt – und mit den Sportfreunden Lorch hat sich gleich einmal der zweite Bezirksligist aus dem Gmünder Raum verabschiedet.

Mittwoch, 14. August 2019

Timo Lämmerhirt

SG

7

0

5

1

1

0

2

0

3

0

75

5

1

1

0

40

2

0

55

3

0

58

3

1

75

4

1

85

5

1

90

3

2

77

Tore: 0 : 1 Zimmermann ( 18 ., ET), 1 : 1 Feil ( 40 .), 2 : 1 Antonucci ( 49 .), 2 : 2 Grau ( 51 .), 3 : 2 Klotzbücher ( 77 .). Bes. Vorkommnis: Gelb-​Rot für die SGM ( 83 .).





SG Bettringen II – SV Hussenh. 0 : 2

TSGV Rechberg – SV Pfahlbronn 1 : 0

SV Frickenhofen – Schechingen 1 : 2

SV Göggingen – Hofherrnw. II 0 : 7

TSV Mutlangen – SG Bettringen 0 : 7

TSV Waldhausen – VfL Iggingen 6 : 4

SV Lautern – TV Heuchlingen 0 : 2

FC Spraitbach – SF Lorch 4 : 3 n.E.





Die Berichte zu diesen Partien lesen Sie in der Donnerstagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Die weiteren Bezirksligisten, TSG Hofherrnweiler II und dieBettringen, siegten torreich jeweils mitBeide Mannschaften traten ersatzgeschwächt an und beide Mannschaften erarbeiteten sich wenige Chancen. Gegen Ende der Halbzeit ging Straßdorf etwas überraschend durch einen unglücklich abgefälschten Freistoß in Führung. Stärker aus der Halbzeit kommend erhöhten die Gastgeber durch einen direkten Freistoß auf. Straßdorf war nun am Drücker und erhöhte folgerichtig auf. Herlikofen konnte in der. Minute verkürzen. Der TVS machte gegen Ende den Sack dann zu und erhöhte durch zwei weitere schöne Treffer auf den Endstand von. Straßdorf zieht verdient in die nächste Runde ein.Tore:Ostertag (.),Bertsch (.),Berghaus (.),Stütz(.),Zajac (.),Berghaus (.)Das ist doch mal eine kleinere Überraschung. Die SGM hat sich knapp gegen den A-​Liga-​Vizemeister der vergangenen Saison durchgesetzt. Marco Klotzbücher gelang in der. Minute der letztlich siegbringende Treffer, den die Gastgeber über die Zeit bringen sollten.

