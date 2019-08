Zum 50 . Todestag von Hansludwig Scheffold

Foto: Manfred Laduch

Er ist so etwas wie der John F. Kennedy Schwäbisch Gmünds. Mit dem Unterschied, dass auch nach seinem Tod niemand von irgendwelchen Schattenseiten seiner Persönlichkeit gehört hat. An diesem Donnerstag vor 50 Jahren starb Oberbürgermeister Hansludwig Scheffold, gerade erst 43 Jahre alt und nach nur vierjähriger Amtszeit.

Mittwoch, 14. August 2019

Manfred Laduch

Es ist beileibe kein Einzelfall: Menschen, die beständig im Stress sind, sterben häufig nicht an dem Ort, an dem der Stress entsteht. Die Gefahr lauert vielmehr dort, wo man die Sorgen des Alltags von sich wirft. Wo sich der Mann des Schreibtischs und der Sitzungen vielleicht ungewohnten körperlichen Belastungen hingibt. So erging es Hansludwig Scheffold. Einen Blick auf seine Person und darauf, wie viel von seiner Amtszeit heute noch für Schwäbisch Gmünd wichtig ist, werfen wir in der Donnerstagsausgabe der Rems-​Zeitung.

