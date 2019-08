Aalen: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Galerie (1 Bild)

Am Donnerstag gegen 16 Uhr war ein 42 Jahre alter Audi A 5 -​Fahrer in Aalen in Fahrtrichtung Unterkochen unterwegs. Auf der regennassen Fahrbahn wollte er etwa auf Höhe der Unterführung der Industriestraße einen vorausfahrenden Lkw eines 48 -​Jährigen überholen. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Audi A 6 eines 21 -​Jährigen.

Donnerstag, 15. August 2019

Heinz Strohmaier

39 Sekunden Lesedauer



5

30

46

6

18

6

78

000

19













Der Audi Akam daraufhin ins Schleudern und drehte sich mehrfach um die eigene Achse. Dabei schleuderte er in einen aus Richtung Unterkochen kommenden Hyundai ieines-​Jährigen. Der Audi Akam ebenfalls ins Schlingern und stieß mit dem zuvor überholten LKW der Marke DAF zusammen. Bei dem Unfall wurde die-​Jährige Beifahrerin in am Audi Aleicht verletzt und von Rettungskräften versorgt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Straßenmeistere zur Reinigung der Fahrbahn ausrücken. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwaEuro. Die Ban der Unfallstelle wurde in beide Richtungen gesperrt. Über den aktuellen Stand kann man sich hier informieren.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

87 Aufrufe

42 Minuten Online

Flesch-Reading-Score 70