Fußball-​Bezirkspokal: Bargau schießt sich mit 10 : 0 -Sieg bei Straßdorf II warm für die Liga

Ein Spiel der zweiten Runde des Fußball-​Bezirkspokal war noch offen: Am Donnerstagabend hat B-​Ligist TV Straßdorf II den Bezirksligisten Germania Bargau empfangen.

Donnerstag, 15. August 2019

Timo Lämmerhirt

Und von Beginn an war klar, wer dieses Spiel gewinnen würde. Bargaus Kapitän Kevin Hegele mit einem Doppelpack (.,.), Calvin Klause (.), Markus Unfried (.) und Christian Kreutter (.) hatten früh die Zeichen auf Sieg gestellt. Bereits zur Pause hätten schon mehr Treffer fallen können. Die Bargauer unter der Regie des neuen Trainers Slobodan Pajic spielten aber auch in der zweiten Halbzeit weiter munter nach vorne und ließen nochmals fünf Treffer bis zum finalen-Kantersieg folgen. Zwei Eigentore (.,.), Mohamed Hachem (.), Semih Ses (.) und noch einmal Hegele machten den Erfolg perfekt. Auch in der zweiten Halbzeit haben die Bargauer noch zahlreiche Chancen liegengelassen, die Straßdorfer hätten sich am Ende auch nicht überGegentore beschweren dürfen. Bargau scheint gerüstet für den Ligaauftakt am Sonntag.

