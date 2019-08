Regional erzeugte Wärme aus Beiswang fürs Triumph-​Areal

Vor allem zwei Ziele hat sich Heubachs Bürgermeister Frederick Brütting bei der städtischen Energieversorgung gesetzt: Der Anteil an erneuerbaren Energien soll erhöht werden. Gleichzeitig soll eine sichere und günstige Wärmeversorgung für die Bürger gewährleistet sein. Ein großes Nahwärmenetz im Bereich des neuen Triumph-​Areals soll dazu beitragen, diese Ziele zu erreichen.

Von den Gründen, die für die Zusammenarbeit ausschlaggebend waren, und dem Vorhaben insgesamt berichtet die Rems-​Zeitung in der Freitagausgabe.



Vor zehn Jahren ist die Biogasanlage des Landwirtschaftsbetriebs Hilbert und Gebhardt GbR in Beiswang in Betrieb gegangen. Ein Gewinn für die Eigentümer vonGebäuden, die ihre Wärme seitdem auf diese Weise beziehen. Künftig sollen mit der überschüssigen Energie, mit der bisher eine Trocknungsanlage betrieben wurde, viele weitere Kunden versorgt werden. Insgesamt sieben Gebiete wurden im Rahmen einer Machbarkeitsstudie in Betracht gezogen. Dass die Zusammenarbeit nun mit der Stadt Heubach stattfindet, hat einen wesentlichen Grund.

