Karate: Thomas Lamm holt Silber in Turin mit gebrochener Rippe

Erneut ein großer internationaler Erfolg für Thomas Lamm, der bei der vierten Auflage der in Turin ausgetragenen „European Masters Games“ mit einer Silber-​Medaille im Gepäck nach Deutschland zurückgekehrt ist.

Donnerstag, 15. August 2019

Timo Lämmerhirt

Lamm startete in der Kumite-​Klasse Ü 35 (bis 75 kg). Sein erster Gegner war der Italiener Manuel Turatto. Nach etwa einer Minute Kampfzeit und einer kleinen Führung für Lamm, startete der Italiener einen Angriff mit einem Halbkreistritt zum Körper. Lamm konterte, indem er mit einem überlaufenen Gyaku Zuki (Fauststoß) zum Kopf des Gegners nach vorne ging. Durch das verkürzen der Distanz gelang dem Deutschen zwar ein Treffer, doch gleichzeitig stieß das Knie von Turatto auf die Rippen von Lamm, worauf dieser zu Boden ging und ärztlich behandelt werden musste. Trotz heftiger Schmerzen war für Lamm klar, dass er weitermachen wird. Am Ende der Kampfzeit gewann Lamm mit 5 : 2 Punkten und war eine Runde weiter.





RundTeilnehmer aus aller Welt waren in insgesamtSportarten bei diesem internationalen Großereignis in Turin am Start. In der Sportart Karate nahmen zwölf Nationen, darunter Deutschland, Bosnien, Kroatien, Polen, Griechenland, Italien, Frankreich, Finnland, England und Spanien, in den verschiedenen Alters– und Gewichtsklassen in Kata (Formen) und im Kumite (Freikampf) teil.Mit dabei war auch der amtierende Deutsche Meister Thomas Lamm, der aufgrund seiner letztjährigen Erfolge vom Deutschen Karate-​Verband für dieses Großereignis nominiert wurde.

