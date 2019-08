Gratis-​Eintrittskarten für die Remstal Gartenschau

Bei der Remstal Gartenschau jagt ein Veranstaltungshöhepunkt den anderen. Wer keine Dauerkarte hat, kann mit Hilfe der Rems-​Zeitung gratis die eintrittspflichtigen Bereiche kennen lernen. Eine Kartenverlosung findet am Freitag, 16 . August, statt.

Freitag, 16. August 2019

Gerold Bauer

Nach dem Halbzeitfest, der Barockwoche und dem Sommerfest steht bei der Remstal Gartenschau in Gmünd schon der nächste Höhepunkt ins Haus: Die Highlightwoche vom. bis. August. Aber auch unabhängig von diesen Veranstaltungen sind die Schauorte in der Stauferstadt einen oder besser noch mehrere Besuche wert.Ein Teil des Gmünder Gartenschaugeländes ist allerdings nicht frei zugänglich. Wer keine Dauerkarte (die von Mai bis Oktober gilt) in der Tasche hat, muss sich zum Beispiel für den Besuch der Erlebnisgärten, zum Betrachten der Blumenschau oder zum Besuch von Veranstaltungen im Remspark (Stadtgarten) eine Tageskarte für acht Euro kaufen.

