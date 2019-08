Jugendfußball: Renommierter Loesch Cup startet am Samstagmorgen in Frickenhofen

Galerie (1 Bild)

Foto: Zimmermann

An diesem Wochenende ist es wieder soweit: Der Loesch Cup startet im Waldstadion des SV Frickenhofen und hat auch in diesem Jahr wieder das Who is Who des vor allem deutschen Juniorenfußballs im Angebot.

Freitag, 16. August 2019

Timo Lämmerhirt

41 Sekunden Lesedauer



15

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag werden den Zuschauern Mannschaften präsentiert, dessen Trikots natürlich bekannt sind, die Spieler dagegen (noch) nicht. Das Turnier hat sich als Teil der Vorbereitung der Kaderschmieden der Profimannschaften über Jahre hinweg etabliert. Begrüßt werden darf unter anderem der Rekordturniersieger VfB Stuttgart, die letztjährige Siegermannschaft des Karlsruher SC, der 1 . FC Nürnberg, der 1 .FC Heidenheim sowie weitere erstklassige Jugendteams aus nah und fern. Dabei sein wird auch die eigene Jugendmannschaft, die unter dem Namen SGM Frickenhofen/​Sulzbach-​Laufen/​Gschwend auf Punkte– und Torejagd gehen wird.





Den ausführlichen Vorbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Samstag.



Dazu gesellt sich mit Bröndby Kopenhagen noch die Udes Vereins, in der der Waldstetter Dominik Kaiser bei den Profis aktiv ist.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

125 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 63