Normannia Gmünd zu Gast bei Calcio Leinfelden-​Echterdingen

Galerie (1 Bild)

Foto: Kessler

Froh ist man im Lager des Fußball-​Verbandsligisten 1 . FC Normannia Gmünd gewesen, dass man beim TSV Neu-​Ulm im Pokal bestanden hatte und sich nun auf die dritte Runde freuen darf. Diese Leistung gibt vielleicht auch einen Schub für die Liga, in der man Samstag bei Calcio Leinfelden-​Echterdingen zu Gast ist.

Freitag, 16. August 2019

Timo Lämmerhirt

44 Sekunden Lesedauer



FCN –Trainer Holger Traub hatte mehrfach und eindringlich vor Neu-​Ulm gewarnt, was am Ende von seiner Mannschaft beherzigt wurde. Spätestens nach dem Ausgleich der Gastgeber sei sein Team wieder präsenter gewesen und hat sich folglich mit dem Sieg belohnt. In der dritten Runde trifft die Normannia nun auf den SC Stammheim ( 28 . August, 17 . 15 Uhr). Für weitere Aufgaben empfohlen hat sich der junge Alexander Iatan, der in Neu-​Ulm eingewechselt wurde und in einer Viertelstunde ein Tor vorbereitete und eines selbst erzielte. Dabei ist Iatan im Mittelfeld eingesetzt worden und nicht wie sonst, im Abwehrverbund. Ob Traub ihn zukünftig stets dort sehe, das wisse er noch nicht.





Den ausführlichen Vorbericht lesen Sie in der Freitagsausgabe der Rems-​Zeitung.



