TSGV Waldstetten mit Respekt vor dem Aufsteiger aus Stammheim

An diesem Samstag geht es auch endlich wieder in der Fußball-​Landesliga los. Einzig übrig gebliebener Verein in dieser Liga ist der TSGV Waldstetten, der zum Saisonauftakt ein Heimspiel und am Samstag ( 15 . 30 Uhr) mit dem SC Stammheim einen Aufsteiger zu Gast hat.

Freitag, 16. August 2019

Mit Stammheim verbindet man dieser Tage unweigerlich den fürchterlichen Brand, der sich in der Nacht zu Mittwoch ereignet hat. Dieser ereignete sich jedoch beim TV Stammheim, nicht beim SCS, der am Samstag im Stadion „Auf der Höhe“ zu Gast sein wird. „Natürlich ist es schön, mit einem Heimspiel zu starten. Gegen einen Aufsteiger zu Beginn zu spielen, ist aber nie so ganz einfach, da dieser gemeinhin mit viel Euphorie antreten wird“, sagt Markus Diezi, Sportlicher Leiter des TSGV. Trainer Mirko Doll hat sich die Stammheimer im Verbandspokal angeschaut, „größtenteils ist diese Mannschaft aber dennoch eine große Unbekannte“, so Diezi.Die Vorbereitung der Waldstetter verlief sehr gut. Gegen die Ligarivalen Frickenhausen und Weilimdorf konnte die Doll-​Elf schon einmal den Ernstfall proben. Diese beiden Teams hatte der TSGV im–Verbandspokal geschlagen und steht folglich in der dritten Runde dieses lukrativen Wettbewerbs. Besonders beimbeim TSV Weilimdorf ließ die Waldstetter Mannschaft aufhorchen. Doch auch der kommende Gegner hat sich für die dritte Runde qualifizieren können, siegte in der zweiten Runde gegen den ASV Aichwald mitnach Verlängerung. In der dritten Runde geht es dann gegen den Verbandsligisten Normannia Gmünd. Jene Normannia, gegen die der TSGV in dieser Vorbereitung auch testete – und sang– und klanglos mitverlor.

