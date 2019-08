Wespen überall: Volksstärke ist jetzt am größten

Galerie (1 Bild)

Foto: rz

Des einen Freud, des anderen Leid: Wer gerne draußen isst, der empfindet die vielen Wespen derzeit eher als störend. Wer einen Garten hat, der freut sich über weniger Läuse und Schädlinge.

Freitag, 16. August 2019

Nicole Beuther

25 Sekunden Lesedauer







Was die Kreis-​Ökologin den Bürgern empfiehlt und welche Tipps sie gibt, um auch im August in Ruhe draußen essen zu können, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Erster Ansprechpartner für Bürger, die sich durch Wespennester gestört fühlen, ist die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes im Ostalbkreis. Derzeit klingelt das Telefon von Kreis-​Ökologin Brigitta Frey und ihren beiden Kollegen besonders häufig. „Im August ist die Volksstärke der Wespen am größten“, erklärt Frey.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

115 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 75