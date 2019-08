Der Ziegerhof wurde zum Disney-​Hof

Fotos: Gerhard Nesper

Zur Halbzeit der in den beiden mittleren Ferienwochen stattfindenden Stadtranderholung veranstaltete die Kirchengemeinde St. Franziskus am Samstag das seit mehr als 40 Jahren etablierte Ziegerhoffest für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren auf dem Gelände bei Reitprechts.

Anschließend nahmen die Ziegerhofkinder die Zuschauer mit auf eine wundersame Reise durch verschiedene Filme von Walt Disney, hieß das Motto doch „Disney-​Hof“. Dabei trafen Micky und Minnie Maus zunächst auf Dschinnie aus Aladins Wunderlampe, der ihnen drei Wünsche erfüllen wollte, wenn sie verschiedene Aufgaben lösten. So flogen sie zunächst mit einem fliegenden Teppich in den Dschungel, wo sie auf Tarzan mit seinen Affen trafen und ihm eine Liane abschwatzten, nachdem drei Väter aus dem Zuschauerkreis mehr oder weniger gekonnt drei Lieder vorgesungen hatten. Anschließend ging es zu Peter Pan, von dem sie Feenstaub bekamen, nachdem sie den von Captain Hook entführten Tinkerbell gerettet hatten. Was Micky und Minnie sonst noch erlebten steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

