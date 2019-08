Karacas Doppelpack ebnet den Weg für Normannia Gmünd

In der Fußball-​Verbandsliga ist der 1 . FC Normannia Gmünd am zweiten Spieltag bei Calcio Leinfelden-​Echterdingen angetreten und ist mit einem 3 : 0 -Erfolg in die Stauferstadt zurückgekehrt.

Die Abwehr stand schon ordentlich beim Auftakt beim SV Fellbach (), diesmal aber stimmte es auch in der Offensive der Normannia.–Trainer Holger Traub hatte, wie im Vorfeld angekündigt, nach dem Pokalspiel am Mittwoch etwas rotiert in seiner Startformation. Eine Personalie sollte sich dabei als besonderer Glücksgroff erweisen: Ferhat Karaca markierte dasfür denkurz vor der Pause (.) und legte auch noch dasnach (.). Den Deckel drauf machte schließlich Gmünds Stürmer Alexander Aschauer in der. Minute. Zwei Auswärtsspiele, vier Punkte, der Auftakt der Normannia hätte schlechter verlaufen können. Doch es geht Schlag auf Schlag weiter, am Mittwoch bereits gastiert der FSV Hollenbach im Schwerzer.





Den ausführlichen Bericht zu dieser Partie lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.

