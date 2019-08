Lieblingsorte der RZ-​Leserinnen und Leser

„Zeigen Sie uns ihren Lieblingsplatz bei der Gartenschau oder in der schönen Landschaft zwischen Wald und Alb!“ Unter diesem Motto hat die Rems-​Zeitung ihre Leserinnen und Leser dazu eingeladen, Fotos zu schicken.

Samstag, 17. August 2019

Gerold Bauer

Was per E-​Mail auf den Bildschirm kam, hat uns vor allem eines gezeigt: Jeder hat seine eigene Sichtweise auf die Remstal Gartenschau, die speziell durch ihren interkommunalen Charakter und durch ihre Vielfalt beeindruckt. Die 16 Städte und Gemeinde sind ja mit dem Anspruch angetreten, entlang der insgesamt 80 Flusskilometer an der Rems die längste aller bisherigen Gartenschauen zu inszenieren. Es liegt auf der Hand, dass eine solche Konzeption fast automatisch dazu führt, dass dabei ganz unterschiedliche Schauorte entstehen. Und dies kommt den sehr unterschiedlichen Neigungen der Besucherinnen entgegen. Die einen gehen gerne dorthin, wo viel los ist und wo sie vielen Leuten begegnen.







schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd

