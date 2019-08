RZ präsentiert: Felix Bauer startet mit der zweiten Auflage seines Icotec-​Fußballcamps

Felix Bauer ist nicht nur Offensivkraft beim Fußball-​Verbandsligisten 1 . FC Normannia Gmünd. Der 25 -​Jährige ist auch Organisator des Icotec-​Fußballcamps, das er in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal auf dem Sportgelände des 1 . FC Eschach austrägt.

Mutter Petra ist Schul-​Sozialarbeiterin und wird einige Spiele leiten , die den Kindern vor allem Teamfähigkeit vermitteln sollen. Zum Orgateam dazu stößt dann noch Schwester Doreen Bauer, die Lehramtsstudentin ist sowie natürlich Bauers Frau Eleni. Beide haben erst kürzlich geheiratet. „Sie war natürlich auch schon weit vorher ins Camp involviert, hat sich unter anderem um die ganzen Anmeldungen gekümmert“, so Felix Bauer. Das erste Camp scheint ganz gut angekommen zu sein, der Organisator musste noch einigen weiteren Interessenten absagen.





Wie schon bei der Premiere im vergangenen Jahr wird die Rems-​Zeitung dieses Camp, was von Montag bis Freitag der kommenden Woche stattfindet, präsentieren und täglich davon berichten. Dazu kommen die Sechs-​bis Zwölfjährigen in den Genuss, täglich die RZ zu lesen – sie stehen dann täglich selbst im Blatt. Dazu wird am Dienstag Redakteur Timo Lämmerhirt die insgesamtKinder besuchen und ihnen unter anderem erklären, wie solch ein Text mitsamt der Fotos in der Zeitung landet und wie ein Alltag eines Journalisten so aussehen kann.Vor allem in der abgelaufenen Woche hatte Felix Bauer noch einmal ordentlich Gas geben müssen. „Es war schon stressig, wenngleich man im Vorfeld auch schon einiges organisiert hatte. Zum Schluss kommt dann noch einmal alles zusammen“, so Bauer erschöpft, aber auch mit Vorfreude auf die Veranstaltung. Vor allem, weil er weiß, dass die Familie hinter ihm steht. Vater Jürgen hat jahrelang als Jugendtrainer beimEschach gearbeitet – hier machte Felix Bauer damals auch seine ersten fußballerischen Erfahrungen – und kennt folglich das Gelände ganz gut.

