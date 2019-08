Wildschwein gegen Motorrad

Am Freitagabend kurz nach 22 Uhr fuhr ein 34 -​jähriger Motorradfahrer in Alfdorf auf der Rienharzer Straße in Fahrtrichtung Pfahlbronn, als ein Wildschwein die Straße querte und mit dem Motorrad kollidierte. Der Fahrer kam daraufhin zu Fall.

Samstag, 17. August 2019

Heinz Strohmaier

Der Motorradfahrer verletzte sich beim Unfall und kam zur Behandlung ins Krankenhaus Mutlangen. Das Wildschwein verendete an der Unfallstelle und wurde anschließend vom zuständigen Jagdpächter mitgenommen.

