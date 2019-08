Die Geheimnisse des Kräutergartens im Kloster Lorch

Früher, zu Zeiten als das Lorcher Kloster tatsächlich noch von Mönchen bewohnt und bewirtschaftet wurde, wäre für die Frauen spätestens an der Luther-​Eiche Schluss gewesen, weiter hätten sie nicht vordringen dürfen. Auch die Gärten, die von den Männern bewirtschaftet wurden, waren damit außerhalb ihrer Reichweite.

Doch die Zeiten haben sich geändert und auch die Besucherinnen, die an der Sonderführung „Unkraut – Wildkraut – Heilkraut“ teilnahmen, durften sich den sonnenbeschienenen Klostergarten beziehungsweise die Klostergärten anschauen. Was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei einer Sonderführung zum Thema Kräuter erfuhren, können Sie am. August in der Rems-​Zeitung nachlesen.

